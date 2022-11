Lista de devedores dos bancos: Banco de Portugal e deputados acertam agulhas

Uma equipa do Banco de Portugal (BdP), encabeçada por Elisa Ferreira, e representantes dos grupos parlamentares da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) reuniram-se esta semana para tentar chegar a um consenso sobre os critérios que o supervisor irá usar no tratamento da informação agregada e anonimizada da lista dos grandes devedores dos bancos que pediram ajuda ao Estado nos últimos 12 anos. Na base desta reunião estão vários cenários sobre a forma como o BdP deve disponibilizar publicamente a informação.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)