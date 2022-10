Como os espanhóis da Mercadona vão concorrer com os clãs portugueses da distribuição

Em Roma sê romano, diz o ditado popular que inspirou a estratégia definida pelo presidente da Mercadona, Juan Roig, um dos homens mais ricos de Espanha, para conquistar Portugal. “Seremos 100% portugueses”, diz o empresário que apostou na criação da empresa lusa Irmadona para operar no mercado nacional e na adaptação de 50% da oferta ao consumo local.

Mas a presença no país deste grupo familiar fundado em 1977, liderado desde 1981 por Juan Roig, que controla 80% do capital com a sua a mulher Hortensia, também representa um confronto com os dois clãs portugueses que dominam o mercado nacional, os Azevedo, da Sonae, e os Soares dos Santos, da Jerónimo Martins, como referia o “El País” há uma semana, três dias antes da inauguração da primeira loja lusa da Mercadona, em Gaia.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)