Estas ostras precisam do seu dinheiro. E pagam com juros

A plataforma de financiamento colaborativo Goparity arrancou esta quinta-feira com a primeira de oito campanhas de angariação de investidores para o projeto Oysterworld, que visa alavancar um investimento de 2,1 milhões de euros que a Oysterworld vai realizar para expandir a sua produção de ostras em Setúbal, que ocupa uma área de 18 hectares.

A Goparity tem previstas oito campanhas para a Oysterworld, cada uma delas no valor de 125 mil euros. A primeira arrancou esta quinta-feira e oferece um juro anual de 5,2%, sendo os investidores reembolsados ao fim de dois anos. No total, a Goparity quer angariar um milhão de euros para a Oysterworld.

Pritesh Kotecha, sócio da Goparity, explicou ao Expresso que a decisão de realizar oito rondas de financiamento, em vez de apenas uma, prende-se com o objetivo de "democratizar o acesso ao investimento". "Uma campanha de um milhão de euros ia assustar o nosso investidor típico. Preferimos financiar um projeto com mil pessoas a investir 20 euros a financiar com uma pessoa a investir 20 mil euros", refere o empresário.

A presente ronda de financiamento durará um mês. Se no final a angariação ficar aquém dos 125 mil euros, a Oysterworld poderá financiar o restante ou desistir da campanha (terá duas semanas para decidir). "Já nos aconteceu fazer extensões de prazo em campanhas de maior valor, mas não acreditamos que vá ser necessário", diz Pritesh Kotecha.

Para as restantes sete rondas de financiamento para a Oysterworld a Goparity aplicará as mesmas condições: 125 mil euros para angariar, num empréstimo a dois anos, com juro de 5,2% ao ano. Mas o calendário de lançamento das restantes rondas ainda não está definido.

Ao longo dos últimos dois anos a Goparity já financiou duas dezenas de projetos, com 1,25 milhões de euros angariados junto de 2600 investidores.

"Após termos financiado 20 projetos de sustentabilidade nas dimensões da energia renovável, ecoturismo, mobilidade elétrica e moda sustentável, financiamos agora um projeto único e que alia o impacto ambiental positivo ao crescimento de uma indústria de valor acrescentado, com potencial exportador e gerador de emprego nas comunidades locais", comentou ainda o presidente executivo da Goparity, Nuno Brito Jorge, em comunicado.

Atualmente, a Oysterworld exporta os seus bivalves sobretudo para Espanha, França e Holanda. O projeto de investimento em curso visa adquirir um equipamento que permitirá acelerar a produção para um patamar de 360 toneladas por ano. A empresa, fundada em 2013, é detida por Francisco Bernardino, que já participou em duas startups de aquacultura e que trabalhou 11 anos na Direção-Geral das Pescas.