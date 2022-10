Lisboa tem 1700 bairros que nasceram ilegais. Parlamento vai ouvir especialista brasileiro em recuperar favelas

O arquiteto e urbanista brasileiro Manoel Ribeiro, especialista em programas dirigidos a favelas, e que atualmente coordena o novo programa em Cabo Verde para reconversão dos bairros precários do arquipélago a convite do Governo local, vai ter uma audiência na Assembleia da República esta terça feira, 2 de julho.

Os bairros autoconstruídos, vulgo clandestinos ou ilegais, são um dos temas que passa a estar entre as intervenções prioritárias a lançar pelo Governo no âmbito da Lei de Bases da Habitação, que já foi integralmente votada no Parlamento na especialidade e esta semana deverá ser votada em plenário.

A deputada independente Helena Roseta, mobilizadora do projeto da Lei de Bases da Habitação, chama a atenção para a relevância da audição a Manoel Ribeiro por parte da 11ª Comissão da Assembleia da República, tendo em conta que "só na área metropolitana de Lisboa ainda há 1700 áreas urbanas de génese ilegal (AUGI)", o que se traduz em "mais de 200 bairros ou núcleos informais".

Reabilitar em vez de só demolir, diz a Lei de Bases da Habitação

A Lei de Bases da Habitação já aprovada na especialidade vem estabelecer que "a reconversão de áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) e a regeneração de núcleos de habitação precária é uma das dimensões da política de habitação", e que "compete ao Estado criar condições específicas e favoráveis à sua prossecução e enquadramento nos instrumentos de gestão territorial e nos programas de promoção da coesão social e territorial".

São os municípios que devem identificar os bairros ilegais que existem nos seus territórios e verificar "as condições de exequibilidade da sua eventual reconversão ou regeneração", estabelece ainda a Lei de Bases da Habitação, explicitando que "o Estado apoia os processos de reconversão e regeneração através de programas públicos de regularização cadastral e de realojamento, aos quais se podem candidatar as autarquias".

De acordo com o diploma, as associações de moradores e outras entidades da sociedade civil também podem submeter ás autarquias propostas para reconversão dos bairros de génese ilegal.

Quanto aos bairros precários que não são passíveis de reconversão, a Lei de Bases da Habitação determina que estes "devem ser alvo de medidas extraordinárias e temporárias de habitabilidade e do habitat, com garantia de acesso aos serviços mínimos essenciais, até à prossecução do realojamento dos seus moradores".

Este é um dos aspetos da Lei de Bases, que à semelhança de muitos outros, ainda carece de regulamentação específica (dando-se aqui ao Estado um prazo de nove meses a partir da data em que o diploma entrar em vigor), pelo que a audição ao especialista brasileiro na recuperação de bairros precários se perfila relevante.

Manoel Ribeiro, que esta terça-feira vai ser ouvido no Parlamento, foi consultor da UNESCO para a avaliação de programas educacionais dirigidos à juventude, coordenou uma série de projetos no Brasil associados a favelas. Esteve há quatro anos em Cabo Verde para participar numa atividade académica no Mindelo com o objetivo de identificar oportunidades para adaptar as experiências de urbanização avançadas em favelas do Rio de Janeiro ao caso da Ilha de São Vicente.

O urbanista brasileiro foi recentemente convidado pelo Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação do Governo de Cabo Verde para voltar a São Vicente, para coordenar uma experiência-piloto de urbanização de "assentamentos precários" e do manual do programa, a lançar em Cabo Verde, designado de "Outros Bairros".