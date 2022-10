Trump confima trégua com a China e suspende "por ora" escalada na guerra comercial

Trump confirmou este sábado numa conferência de imprensa no Japão que acordou com Xi Jinping uma nova trégua na guerra comercial.

O presidente norte-americano considerou como uma "grande reunião" o encontro realizado durante oito horas entre as delegações dos Estados Unidos e a China à margem da cimeira do G20 em Osaka.

Trump afirmou que as negociações entre as duas partes vão continuar e prometeu "que, pelo menos, por ora, não haverão novas taxas alfandegárias" sobre o resto das importações vindas da China que ainda não estão abrangidas pela guerra comercial iniciada em julho do ano passado.

O presidente norte-americano adiantou que a China acordou em aumentar as aquisições de produtos dos "patriotas agricultores" norte-americanos, sublinhando que os agricultores serão "tremendos beneficiários" do acordo com Pequim.

Sobre o conflito na área tecnológica, o tema da Huawei, colocada na lista negra norte-americana, foi deixado "para o final" nas negociações: "Confirmámos deixar o assunto par o fim. Huawei é uma situação complicada". Por ora, as empresas norte-americanas vão poder continuar a vender produtos à gigante chinesa do 5G.

Entretanto, a Apple anunciou que vai deslocalizar a produção do computador Macbook Pro de Austin, nos EUA, para Xangai, desafiando as ameaças da Administração Trump em relação às multinacionais norte-americanas que deslocalizem para a China.

Trump parte este sábado do Japão para a Coreia do Sul onde admite poder encontrar-se no domingo com o líder da Coreia do Norte na área desmaterializada que divide a península.