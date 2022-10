Lesados do Banif avançam com denúncia para o Ministério Público

A associação de lesados do Banif (Alboa) avançou esta semana com uma denúncia ao Ministério Público por causa do desaparecimento de centenas de ficheiros nos quais diz haver provas de que os clientes foram enganados na venda de ações e obrigações subordinadas do grupo Banif antes da resolução em dezembro de 2015. Querem ter uma solução idêntica à dos lesados do papel comercial do BES, para os quais foi criado um fundo para os ressarcir das perdas, mas a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) admitiu não ter tido acesso a centenas de ficheiros do Banif onde poderiam existir provas de venda enganosa generalizada e, como tal, não pôde concluir por esta irregularidade.

