Há 5.900 reclamações de crédito no Banif mas podem ser mais

Já chegaram 5900 reclamações de crédito ao Banif. Contudo, ainda não foram notificados os credores que têm domicílio fora da União Europeia. O número pode crescer. A liquidação do banco que foi alvo de intervenção pelo Banco de Portugal no final de 2015 está para durar.

É à comissão liquidatária do Banif que chegam as reclamações dos clientes que consideram ter sido lesados na resolução do banco fundado por Horácio Roque. Estas 5900 reclamações comparam com as 32.500 reclamações (de 23.960 reclamantes) que foram feitas relativamente ao Banco Espírito Santo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)