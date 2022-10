Prio reforça aposta no abastecimento de combustíveis a pesados

A Prio, gasolineira controlada pelo fundo Oxycapital, inaugura esta terça-feira o seu primeiro posto de combustíveis exclusivo para veículos pesados, em Castanheira do Ribatejo. O investimento ascendeu a 1,2 milhões de euros, revelou ao Expresso o presidente executivo da Prio, Pedro Morais Leitão.

Segundo o gestor, este projeto é relevante para a Prio porque terá um peso significativo nas vendas de combustíveis a pesados. De acordo com Pedro Morais Leitão, a Prio espera vender este ano 900 milhões de litros de combustíveis, dos quais 200 milhões de litros para veículos pesados. O novo posto deverá ter vendas anuais de 20 milhões de litros.

A aposta no abastecimento a pesados foi iniciada em 2016, num plano para o qual a Prio consagrou um investimento global de 3 milhões de euros. O novo posto de Castanheira do Ribatejo apresenta várias vantagens para os camionistas, segundo Pedro Morais Leitão, tais como a velocidade de abastecimento, que ascende a 190 litros por minuto, o triplo da velocidade normal de abastecimento a pesados noutros postos mistos (para ligeiros e pesados).

Este posto passa a integrar a rede de bombas próprias da Prio, com cerca de uma centena de localizações, a que se somam outros 110 postos detidos por terceiros e que usam a marca Prio.

Pedro Morais Leitão assume que gostaria de abrir um segundo posto exclusivo para pesados na região Norte do país.

Além desta inauguração, a Prio está a reforçar a sua aposta no mercado dos veículos pesados com o lançamento de um novo gasóleo com maior incorporação de biocombustível.

O novo produto, que chega com a marca Ecodiesel, tem 15% de biocombustível (nos motores dos veículos ligeiros a generalidade das marcas não vai além dos 7%), que é um nível que, segundo o presidente executivo da Prio, permite reduzir as emissões poluentes e reduzir "ligeiramente" o consumo", sem danificar os motores dos veículos. Este novo gasóleo para pesados será 2 cêntimos por litro mais caro que o gasóleo que a Prio já comercializa e que continuará a vender aos camionistas.

O biocombustível que a Prio incorpora no gasóleo tem várias proveniências, vindo 10% de óleo alimentar usado em Portugal, 50% de óleo usado importado e o restante de óleo de soja e colza processado em Portugal a partir de plantas importadas.