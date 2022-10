CGD e Novo Banco pedem ajuda ao Governo para facilitar rescisões

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Novo Banco pediram ao Ministério do Trabalho para serem considerados “empresas em reestruturação”. Com esse aval — que ainda não foi concedido pelo ministro José Vieira da Silva —, os dois bancos ganharão meios para rescindir com mais trabalhadores. Estas solicitações têm sido recorrentes no sector financeiro nos últimos anos. Aliás, no caso do Novo Banco, embora tenha cinco anos de vida, é uma repetição.

“O pedido ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), para que este considerasse a Caixa como ‘empresa em reestruturação’, foi feito em 2017, nos termos previstos na legislação sobre o assunto”, responde ao Expresso fonte oficial da CGD. “Esse pedido foi solicitado para precaver os interesses dos trabalhadores que solicitaram rescisões por mútuo acordo, caso o número de pedidos aceites venha a ultrapassar a quota legal prevista”, continua.