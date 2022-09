Depois da notícia, Constâncio diz que está a “investigar” empréstimo da CGD a Berardo

A primeira reação de Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), à notícia do Público, onde se lê que Constâncio permitiu a Joe Berardo levantar 350 milhões da Caixa Geral de Depósitos, chegou pelo Twitter- e em inglês. Um utilizador questiona o ex-governador sobre a veracidade da notícia e Constâncio nega-a: “Não é verdade e nunca fui questionado sobre isto”, escreveu na rede social.

Numa segunda publicação, em resposta à mesma interpelação, Constâncio acrescenta: “Não fui questionado sobre isto e ainda estou a investigar. Não tenho memória disso nem de nada do género que tenha acontecido há 15 anos e normalmente o supervisor (enquanto instituição) não tem interferência em operações tão concretas dessa natureza.”

Entretanto a comissão parlamentar de inquérito aprovou quatro requerimentos do PS, PSD, Bloco de Esquerda a PCP para ouvir Vítor Constâncio outra vez.

Segundo o jornal “Público”, o Banco de Portugal aprovou o crédito da Caixa Geral de Depósitos a José Berardo para a compra de acções do BCP precisamente na altura em que Constâncio era governador. Mas, questionado pela comissão parlamentar de inquérito, no passado dia 28 de março, Vítor Constâncio afirmou o contrário, garantindo que o BdP só teve conhecimento da aprovação do montante já depois de as duas instituições bancárias terem concluído as operações de crédito. “Claro que [o BdP] só tem conhecimento delas [operações de crédito] depois" de os bancos efetivarem.Como é óbvio. É natural! Essa ideia de que [o BdP as] pode conhecer antes é impossível", afirmou na altura.