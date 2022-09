Manuel Champalimaud: “O Estado é bem-vindo no capital dos CTT”

É o principal acionista dos CTT e tem sido a voz mais crítica da atuação do regulador e das várias forças políticas em relação aos Correios. Nas últimas semanas, o ‘bater com a porta’ de Francisco Lacerda e a nomeação de um gestor da sua confiança para o lugar, a par dos consecutivos reforços no capital, foram lidos pelo mercado como um tomar das rédeas da empresa por parte deste investidor. Manuel Champalimaud fala pela primeira vez desde então, numa altura em que também em bolsa os CTT vivem tempos complicados, com as ações em mínimos históricos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)