Berardo recebeu €48 milhões de benefícios fiscais em três anos

O universo de empresas e entidades controladas por José Berardo obteve ao longo dos últimos três anos benefícios fiscais superiores a €48 milhões, de acordo com o levantamento que o Expresso fez a partir das estatísticas publicadas pela Autoridade Tributária (AT). A quase totalidade daquele montante respeita à Empresa Madeirense de Tabacos (EMT), uma parceria de longa data entre Berardo e Horácio Roque, entretanto falecido.

A tabaqueira conseguiu, nos últimos três anos para os quais a AT revelou dados, uma soma de €48,3 milhões em benefícios fiscais, dos quais €16 milhões em 2015, €19 milhões em 2016 e €13,1 milhões em 2017.