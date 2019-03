Eis o Mark Zero, o carro elétrico do bisneto de Ferdinand Porsche que recarrega 80% das baterias em menos de 5 minutos

O novíssimo carro foi batizado Mark Zero, tem autonomia para 500 quilómetros e carrega 80% das suas baterias em apenas 4 minutos e 40 segundos, no modo de carga rápida. Foi apresentado à imprensa no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça, que abre portas ao público em geral a partir desta quinta-feira.

A empresa fabricante – a Piëch Automotive – pouco revelou acerca deste salto em frente no (ainda) ponto fraco da logística do carregamento dos carros elétricos em geral. Revela apenas que a tecnologia utilizada no Mark Zero permite que as baterias aqueçam pouco durante a recarga, o que facilita a utilização de uma corrente elétrica mais elevada e, consequentemente, um tempo mínimo recorde no carregamento.

Quanto à empresa que está na base deste salto na inovação tecnológica aplicada aos carros elétricos, chama-se Piëch Automotive e é a mais recente startup do sector no seu segmento elétrico. Foi criada em 2016 por Anton Piëch, filho de Ferdinand Piëch, o ex-senhor todo-poderoso do Grupo Volkswagen e bisneto de Ferdinand Porsche. Escolheu o Salão Automóvel de Genebra para revelar ao mundo o seu primeiro modelo Mark Zero GT de dois lugares, que, com os seus 600 cavalos de potência consegue o feito de acelerar dos 0 aos 100 quilómetros/hora em 3,2 segundos