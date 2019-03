Onde investir o dinheiro dos seus filhos?

Os Certificados do Tesouro são a principal aposta dos especialistas para maximizar, com o mínimo de risco, o aforro das crianças. E os seguros de capitalização são a opção para famílias menos conservadoras.

Se tem ‘criança’ no nome, não vale a pena. Pelo menos, se o objetivo for fazer crescer o dinheiro dos filhos. As contas dedicadas a crianças nas principais instituições financeiras não são atrativas no que ao retorno da poupança diz respeito. Tudo por causa das baixas taxas de juro na zona euro. Ainda que estas sejam as aplicações mais seguras, já que são depósitos. Mas há alternativas para as quais olhar, e os próprios bancos admitem indexar o dinheiro à evolução dos mercados, já que se trata de investir a longo prazo. No meio, está a hipótese dos certificados do Estado, mais seguros e atrativos. Tudo depende do perfil.

A história das poupanças das crianças pode começar por um nome: Certificados do Tesouro Poupança Crescente (CTPC). São títulos de dívida que se destinam à poupança das famílias e, ainda que não tenham ‘crian­ças’ na designação, é para elas que aponta a associação de defesa do consumidor Deco e Filipe Garcia, economista da empresa de consultoria Informação de Mercados Financeiros (IMF).