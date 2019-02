Turismo e muito mais, ou como se pinta o novo retrato do Algarve

As declarações dos principais protagonistas da Summit do Algarve

"O Algarve é uma região cheia de novidades", garante António Ramalho, CEO do Novo Banco

"Sucesso é a soma de todas as partes" segundo Carlos Leal, diretor-geral do Pine Cliffs

"Fico muito contente de ver a minha modalidade reconhecida desta forma", confessa Joana Schenker, campeã do mundo de bodyboard

"A Ria Formosa é uma das sete maravilhas do mundo", garante Noélia Jerónimo, proprietária do restaurante com o seu nome

"Há uma região antes da Universidade do Algarve e uma depois", aponta Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve

O segredo para o sucesso? "1% de imaginação e 99% de trabalho", diz Pedro Lavia, presidente e fundador do Zoomarine

"É muito motivante para mim estar neste grupo" de Campeões, diz Pedro Madeira, sócio-gerente da Frusoal

"Conseguirmos salvar é o reconhecimento a que estamos habituados", diz Richard Marques, comandante operacional da proteção civil e dos bombeiros de Portimão