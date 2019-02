Facebook acede a dados pessoais de quem não tem conta na rede social

Depois do caso relacionado com a utilização abusiva de dados de membros do Facebook pela consultora Cambridge Analytica (e a sua influência nas eleições norte-americanas), a rede social está envolta em nova polémica.

O Facebook tem recebido dados pessoais de utilizadores de determinadas aplicações, embora estes não sejam utilizadores do Facebook nem tenham conhecimento desta partilha de dados. A notícia foi avançada na sexta-feira pelo “Wall Street Journal”.

O jornal testou mais de 70 aplicações aplicações (disponíveis para Android e iOS) e descobriu que pelo menos 11 enviavam informação sensível para o Facebook. Entre elas estão a Instant Heart Rate, aplicação para monitorizar o ritmo cardíaco, a app para monitorizar o ciclo menstrual Flo, a Breethe para meditação e a Realtor, para encontrar casa, entre outras.

Dados como o ciclo menstrual de utilizadoras da Flo e o número de batimentos cardíacos por minuto são algumas das informações partilhadas com a multinacional norte-americana. Segundo o mesmo jornal, em muitos casos a informação enviada permite identificar os utilizadores.

Andrew Cuomo, governador do estado de Nova Iorque, pediu uma investigação imediata àquilo que considerou como sendo uma invasão clara de privacidade.

A tecnológica já veio dizer que pediu às aplicações para dizerem aos utilizadores que informações estão a partilhar, acrescentando que “proíbe os programadores de enviarem dados sensíveis”.

Alguns dos programadores das aplicações já responderam ao jornal, concordando alterar as políticas de recolha de dados.