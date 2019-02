Como a banca já trabalha melhor com a inteligência artificial

As declarações dos protagonistas da conferência Ativar o Futuro, 'Impacto da Inteligência Artificial no Setor da Banca', organizada por Expresso e Microsoft

"Estamos a automatizar muitos processos", diz João Dias, CDO do Novo Banco

"Estamos a introduzir a inteligência artificial para ganhar velocidade", aponta Jorge Baião, CIO do Crédito Agrícola

"A inteligência artificial já começa a ter resultados bastante práticos", segundo Maria João Carioca, membro da comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos

Soluções digitais são uma forma de "manter os clientes no banco", diz Nuno Fórneas, diretor do Banco CTT

"A inteligência artificial é uma oportunidade de nos tornarmos mais eficientes", na opinião de Paulo Figueiredo, CEO do Banco BIG

A inteligência artifical significa na prática "aumentar as capacidades" segundo Roberto Trematerra, diretor de IT do Eurobic