Elliott e a EDP: O abutre das Caimão fica para jantar?

Fundo ativista que comprou 2,9% da elétrica está pouco habituado a perder dinheiro: em 42 anos de vida, só em dois teve retorno negativo

O milionário norte-americano Paul Elliott Singer fundou em 1977 aquele que se tornaria um dos mais relevantes fundos ativistas do planeta. Fundo ativista é como a Elliott se apresenta no mercado. Fundo ‘abutre’ é como ficou conhecido o veículo que comprou a desconto dívida pública da Argentina para tentar, durante mais de uma década, cobrá-la com os mais diversos expedientes. Incluindo, em 2012, um arresto de um navio argentino no Gana.

Fechada que está a longa disputa com a Argentina, a Elliott tem vindo a tornar-se um ‘passarão’ no mercado de capitais. O site especializado “Activist Insight” publicou em janeiro o seu sexto anuário sobre investidores ativistas, que pelo quarto ano consecutivo tem a Elliott Management na liderança, à frente do multimilionário norte-americano Carl Icahn.