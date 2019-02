Cresap avalia Caldeira Cabral e Margarida Corrêa de Aguiar para regulador dos seguros

Os novos membros ainda têm de passar por audição no parlamento antes da nomeação final pelo Governo para iontegrarem o regulador do setor segurador

A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) está a avaliar Margarida Corrêa de Aguiar e Manuel Caldeira Cabral para presidente e vogal da administração do regulador dos seguros. Segundo fonte oficial da Cresap, o Governo solicitou a elaboração dos pareceres para os novos responsáveis da Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

O "Jornal Económico" noticiou na semana passada que Margarida Corrêa de Aguiar, ex-secretária de Estado da Segurança Social do Governo PSD/CDS-PP de Durão Barroso e, atualmente, no Banco de Portugal, vai ser a próxima presidente da ASF, sucedendo a José Almaça, cujo mandato acabou já em 2017. Quanto ao ex-ministro da Economia do atual Governo (PS), Manuel Caldeira Cabral, agora deputado do PS, está a ser analisado para vogal da administração.

