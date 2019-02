CGD passa teste do BCE com rácio para 2019 menos exigente

O banco público, liderado por Paulo Macedo, cumpre os rácios definidos pelo Banco Central Europeu para 2019. "Considerando os rácios da CGD em 31 de dezembro de 2018, são já cumpridos, com uma significativa margem, todos os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e Rácio Total", lê-se no comunicado enviado esta terça feira à tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Uma boa nova, depois da CGD ter anunciado lucros em 2018 de 500 milhões de euros e que permite ao banco público regressar à distribuição de dividendos. Recorde-se que este ano irá distribuir 200 milhões de dividendos ao Estado depois de oito anos de abstinência. Desde 2010, ano em que os dividendos ascenderam a 170 milhões de euros, que não são distribuídos ao Estado lucros do banco.

De acordo com as exigências do banco central, é imposto à CGD um rácio CET1, totalmente implementado e faseado, de 10,25% e 9,75% em 2019, respetivamente. Já quanto ao rácio total, totalmente implementado e faseado, o nível imposto pelo BCE é de 13,75% e 13,25, respetivamente. No final do ano passado, a Caixa cumpria todos estes limites.