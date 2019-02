Tranquilidade. Há cinco empresas interessadas na seguradora portuguesa

A Mapfre é um dos candidatos à compra da Tranqulidade, diz o jornal Cinco Dias

O fundo norte-americano Apollo Global Management decidiu colocar à venda as seguradoras portuguesas Unidas, que têm a Tranquilidade e a Açoreana, e quer concluir o negócio até ao início do verão. A espanhola Mapfre está entre os interessados em participar no processo de aquisição, diz o jornal ‘Cinco Dias’ na sua edição de hoje.

A Tranquilidade, a segunda seguradora em Portugal, com uma quota de mercado de 15%, entrou no universo do fundo americano em 2015, por aquisição ao Novo Banco. Agora, para a alienação, a Apollo contratou a consultora Arcano e já distribuiu o caderno de encargos por várias seguradoras lusas internacionais, entre as quais há algumas espanholas.

Muitas das empresas contactadas já informaram que não estão interessadas no negócio por considerarem o preço de cerca de 600 milhões de euros demasiado elevado, diz o jornal citando fontes financeiras. Há, no entanto, cinco empresas do sector dos seguros que demonstraram interesse na operação e uma delas é a Mapfre, "uma das poucas companhias de seguros do país com vocação internacional", como refere o Cinco Dias.

A Mapfre, aliás, já está presente em Portugal através de uma pequena empresa que comprou ao Barclays. A sua quota no mercado nacional ronda, atualmente, os 2%, o que lhe dá o 9º lugar no ranking do sector.

A Ageas com uma quota de mercado de 13% em Portugal, Allianz (10%), Generali e Zurich (5%) também serão candidatas neste negócios ao lado da Mapfre que tem estado a aberta a novos negócios e, em janeiro, assinou um acordo com o Santander para se tornar o seu parceiro de referência na venda de apólices na rede do banco em Espanha. Esta parceria inclui as áreas dos seguros automóveis, multirrisco, PME e responsabilidade civil.

Contactadas pelo jornal Cinco Dias, fontes da Mapfre reconhecem que este pode ser um negócio apetecível, mas não confirmam nem desmentem a entrega de uma proposta.

O grupo, que vale em bolsa 7,4 mil milhões de euros, é a maior seguradora espanhola e está em 6º lugar na Europa no segmento não-vida.