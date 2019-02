SIGI, SA: as novas sociedades que vêm sacudir o marasmo da Bolsa

Imobiliário. O Almada Fórum e o Freeport estão em mãos de sociedades estrangeiras, parentes das que, desde fevereiro, podem existir em Portugal. As SIGI prometem atrair investimento estável

Sem causar sobressaltos à sua esquerda e reunindo aplauso unânime do mercado financeiro, imobiliário e de consultoria, um Governo socialista fez aquilo que os antecessores prometeram mas não chegaram a conseguir implementar: abriu a porta à criação em Portugal das SIGI, SA — sociedades imobiliárias com capital disperso e negociado em Bolsa. Mas, apesar de haver alguns interessados há vários meses a sondar, ainda não é obvio quem dará o passo em frente e inaugurará o instrumento em Bolsa.