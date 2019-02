Diz-me de quem és neto, dir-te-ei se vais ser ministro...

Heranças. Três ministros das Finanças do século XIX têm descendentes na política ativa do século XXI. Mudam os regimes, transitam os genes

TIAGO MIRANDA

A rutura financeira de 1892 tem “aspetos muito semelhantes” ao período que abriu portas à intervenção da troika em 2011. Numa primeira fase houve um aumento do imposto sobre a remuneração dos títulos da dívida pública de 30%, que fez com que muitos dos que os detinham “perdessem rendimento”, lembra Manuela Ferreira Leite, bisneta do então presidente do Conselho de Ministros, José Dias Ferreira.

O homem que D. Carlos convidou para chefiar o Governo em janeiro de 1892 era conhecido por “Zé Dias”, conta o ex-ministro das Finanças, Guilherme d’Oliveira Martins, autor do livro “O Ministério das Finanças — Subsídios para a Sua História no Bicentenário da Criação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda”, publicado em 1988. “Zé Dias” foi professor de Direito em Coimbra, deputado em 25 legislaturas e ministro dos Negócios da Fazenda por duas vezes no tempo de D. Luís — a primeira num Governo chefiado pelo duque d’Ávila e a segunda num dos governos do marechal Saldanha que duraria três meses.