Gestor que o Santander deixou cair pode avançar para tribunal

Andrea Orcel, escolhido para liderar o Santander, mas cuja contratação sofreu um revés, pode vir a colocar o banco espanhol em tribunal, segundo fontes próximas citadas pelo Financial Times. O Santander deixou cair a contratação quando se apercebeu que teria de pagar €50 milhões ao ex-UBS

Andrea Orcel, ex-responsável da banca de investimento do UBS, prepara-se para colocar o banco liderado por Ana Botin em tribunal. Em causa, segundo o Financial Times, está a alegada violação do contrato assinado com o banco o qual foi retirado pelo Santander em meados deste mês. E estará por isso a abordar vários advogados em Espanha.

O banco espanhol decidiu voltar atrás na contratação de Andrea Orcel para o cargo de presidente executivo anunciado em setembro, porque estava em causa uma compensação de 50 milhões de euros para compensar a sua saída do UBS. Um valor que considerou "inaceitável", num comunicado que fez ao regulador do mercado espanhol. Na altura, o banco disse ainda que tem um orçamento de cerca de 40 milhões de euros para contratações entre 2018 e o inicio de 2019 e como tal a compensação que teria de pagar a Orcel ultrapassava este montante.

E, foi neste contexto que considerou "inaceitável para um banco comercial como o Santander suportar este custo", referindo que por isso, "não seria adequado manter esta nomeação". Andrea Orcel tinha sido nomeado em setembro de 2018.