Portugal deverá investir pelo menos 17 mil milhões para cumprir metas de renováveis para 2030

Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 prevê que 80% da eletricidade consumida no país venha das renováveis

O Governo estima que o cumprimento das metas do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 (PNEC), assente num reforço da aposta nas fontes renováveis, irá implicar um investimento mínimo de 17,1 mil milhões de euros.



O Executivo, que admite que o investimento para cumprir o PNEC possa chegar a 18,7 mil milhões de euros, inclui nestes montantes o custo da nova capacidade de base renovável (essencialmente energia solar, mas também alguma eólica), o reforço das redes, entre outras rubricas.



O plano prevê que em 2030 as renováveis contribuam para 80% do consumo de eletricidade em Portugal e também para 20% do consumo de energia nos transportes.



O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, apresentou esta segunda feira em Lisboa o PNEC, enfatizando a necessidade de descarbonização do consumo de energia, com o encerramento da produção elétrica a carvão até 2030, e uma maior aposta na energia solar.



Segundo o ministro, o PNEC também visa adotar metas de eficiência energética mais ambiciosas do que as metas médias da União Europeia.