Faltam 10.000 casas por ano em Lisboa

Não é preciso ser-se economista ou especialista em imobiliário para se perceber que o acesso à habitação, em Lisboa, continua proibitivo para a maioria das famílias e, em particular, para os jovens em início de carreira, muitos deles com salários pouco acima do ordenado mínimo.

Basta pesquisar em qualquer site de imobiliário para se concluir, por exemplo, que para comprar um apartamento T2 usado — nos Olivais, com 60 metros quadrados, por €165 mil —, um empréstimo de €130 mil obrigaria a pagar uma mensalidade aproximada de €500, durante 30 anos.