11 hortas para fazer e cultivar em casa

Farm to table é o conceito na ordem do dia, queremos vegetais frescos, de preferência biológicos, e já agora a crescer em nossa casa. As hortas urbanas multiplicam-se, e há claras vantagens para o indivíduo e até para as crianças em meter mãos à terra e saber de onde vêm as batatas — não, não é de um pacote com elas já fritas... Tem quintal, um terraço ou até uma varanda? Pode fazer uma horta em casa, basta respeitar alguns básicos.

Onde: Na terra do quintal, num canteiro, na varanda ou terraço. Dentro de casa, num vaso à janela. Em qualquer um dos sítios, tem de ser o mais possível virado a sul para uma ótima exposição solar — mas atenção às marquises e ao efeito estufa, para não criar excesso de calor.