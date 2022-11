Notre-Dame, a incerteza um ano depois do incêndio

Apesar do espetacular incêndio de há um ano, que destruiu grande parte do templo, e de diversas operações de consolidação estrutural com a ajuda de robôs e de, agora, com a suspensão das obras de reconstrução devido ao novo coronavírus, as autoridades garantem que a Catedral “Notre-Dame de Paris” reabrirá em 2024.

Antes da crise do novo coronavírus (que levou à paragem das obras a partir de 16 de março), a reconstrução já tinha sido suspensa por problemas estruturais nos alicerces e no conjunto arquitetónico, bem como por diversos alertas de contaminação de chumbo que sobressaltaram os parisienses, sobretudo os vizinhos mais próximos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.