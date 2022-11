Áustria. O primeiro dia de um regresso à normalidade que “se tornou impossível planear”

Dos milhões de turistas que visitam a Áustria todos os anos não restou nem um. Foi de um dia para o outro que o país fechou, acionando o botão “pausa”. Com uma taxa de população infetada pelo novo coronavírus inferior a 1%, a Áustria chegou a esta terça-feira preparada para aplicar algumas medidas de alívio às que, mais estritas, conseguiram contribuir positivamente para controlar o contágio da covid-19.

A partir de agora não se entra em qualquer espaço público sem usar uma máscara sobre o nariz e a boca, transportes públicos incluídos. A diretiva é clara e entrou em vigor após uma semana de “formação”, durante a qual começaram a ser distribuídas gratuitamente máscaras à porta dos supermercados.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.