Covid-19. Presos devem ser libertados mas com regras (e Marcelo pode ter uma palavra a dizer)

Em teoria, estão todos de acordo. O contágio entre guardas e reclusos nas cadeias portuguesas com o novo coronavírus será tão ou mais “catastrófico” que nos lares de terceira idade. E que para evitar tal cenário é necessário libertar uma parte da população prisional. A ministra da Justiça Francisca Van Dunem já prometeu que nos próximos dias vai decidir o que fazer com os reclusos mais vulneráveis e seguir as orientações das Nações Unidas.

Ao Expresso, juízes, procuradores do Ministério Público e advogados dão alguns conselhos sobre o que o Governo deve, e não deve, fazer neste sensível dossier. Entretanto, as prisões receberam esta segunda-feira 22 mil máscaras de proteção.



