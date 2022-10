Um dia num Parlamento a cheirar a desinfetante

As regras ditam que poucos deputados devem estar na Assembleia para garantir o distanciamento social. Esta terça-feira, Jerónimo de Sousa, que pertence a um grupo de risco, só entrou no hemiciclo para intervir (embora todos os outros deputados do PCP estivessem presentes) e Rui Rio saiu da sala para dar o exemplo ao PSD. João Almeida, do CDS, não foi, mas explicou ao Expresso por que usou máscara no último debate. Em São Bento, já não se encontram deputados a almoçar nos restaurantes preferidos.

- Bom dia, senhor presidente, senhor ministro, senhores deputados. Desejo que estejam de boa saúde.

