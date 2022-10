O coronavírus também está a afetar o investimento em startups

Tem sido escrito e rescrito qual o impacto que o surto de novo coronavírus, que provoca a doença conhecida como Covid-19, está a ter em sectores como o turismo, companhias aéreas, restauração, distribuição e saúde. Mas o financiamento a startups também não sairá incólume desta crise.

O investimento privado no primeiro trimestre do ano deverá atingir, a nível mundial, os 77 mil milhões de dólares, menos 16% do que no último trimestre do ano passado e menos 12% do que no período homólogo de 2019, mostram dados da CB Insights.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.