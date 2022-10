Consumo de televisão aumenta, mas sector parou as máquinas e tem prejuízos nunca vistos

Ficar em casa e procurar estar atualizado em tempo de crise ou fazer uso do tempo livre vendo um filme, uma série ou um documentário significa maior consumo de televisão. Nada mais natural. Seja por via do acesso à informação ou ao entretenimento. Seja em direto, através das emissões lineares, seja em diferido – “voltando atrás” com recurso ao time shift na televisão por cabo ou mergulhando nos menus de filmes e séries das plataformas de streaming.

Uma semana após o encerramento das escolas, o consumo feito a partir do televisor em Portugal aumentou 28% em média, de acordo com a análise da Universal McCann, citada pelo “Diário de Notícias”. Cresceu em toda a linha: televisão generalista aberta ou Free To Air (FTA), televisão por cabo (paga) e igualmente na categoria “Outros”, que regista indiferenciadamente a utilização do televisor para medir outras fontes ou atividades que não sejam as emissões televisivas.

