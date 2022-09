O que nos ensina a gripe de 1957 que matou quatro milhões de pessoas?

Foi uma sexta-feira de azar aquela em que “o navio Moçambique, proveniente de África, entra na barra do Tejo para atracar no porto de Lisboa”. “Traz a bordo passageiros doentes. Naquele dia, a epidemia de gripe acabara de ser importada”, lê-se numa análise da autoria do presidente da Cruz Vermelha, Francisco George, e de Belmira Rodrigues e Mário Carreira.

“Provocada por um novo vírus, que anteriormente não tinha circulado em Portugal, encontrou a população de Lisboa e do País inteiramente desprotegida. A rapidez da sua propagação até atingir o acme, na segunda semana de Outubro, foi semelhante à duração do tempo até ao seu final.”

Os primeiros casos surgiram em fevereiro. Na Ásia o surto espalhou-se rapidamente, na China de Mao-Tsé-Tung e em outros países da região, antes de se propagar pelos restantes continentes.

