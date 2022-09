Tenho coronavírus? E, se tiver, o que devo fazer? Um guia rápido para o Covid-19

1. Como posso evitar o contágio?

Antes de tudo deve estar a prevenção. As medidas têm sido largamente divulgadas nas últimas semanas e são:

- quando tossir ou espirrar deve tapar a boca e o nariz com o cotovelo ou com um lenço de papel, que deve colocar imediatamente no lixo;

- deve lavar as mãos com frequência com água e sabão ou com um desinfetante para as mãos à base de álcool;

- deve evitar tocar nos olhos, nariz e boca;

- deve lavar e desinfetar as maçanetas das portas, corrimãos ou superfícies em que se toque com frequência;

- se possível, deve manter uma distância de um metro em relação às outras pessoas e evitar reuniões.

2. Que devo fazer se suspeito estar contagiado?

Os sintomas – critérios clínicos – aos quais deve estar atento são simples e similares aos de uma gripe comum: tosse, febre, dificuldade respiratória, dores no corpo, mal-estar e cefaleias. Também podem surgir vómitos e diarreia. Se a isso associar o facto de ter regressado de uma área afetada ou ter tido contacto próximo com um doente infetado – critérios epidemiológicos –, deve ligar para a linha SNS24 (808 24 24 24).

3. O que é estar em contacto próximo com um portador de vírus?

Esta pergunta tem uma resposta simples e outra um pouco mais detalhada. A simples passa por usar o bom senso: o contacto é próximo se esteve em proximidade ou em ambiente fechado com um doente ou a pouca distância dele numa viagem de avião, autocarro ou barco.

A resposta mais complexa implica ler o artigo que publicámos com os critérios que a Direção-Geral da Saúde (DGS) estabeleceu (por exemplo, detalha que é considerado próximo quem tenha estado até dois lugares à esquerda ou à direita do doente). A OMS aponta para o vírus poder ser transmissível a partir de uma distância de cerca de dois metros do infetado – por exemplo, quem tiver feito uma viagem de carro com um infetado está automaticamente neste grupo.

4. O que vão perguntar-me ao telefone?

O SNS24 faz a triagem e o encaminhamento de casos suspeitos. Os chamados algoritmos de triagem clínica – quadro de perguntas e respostas determinadas para se analisar se o caso é suspeito – foram atualizados, para “assegurarem um despiste adequado”.

Há um atendimento próprio que auxilia médicos e enfermeiros do SNS24 nesta triagem: chama-se Linha de Apoio ao Médico (LAM). Se for validada essa suspeita, a pessoa é tratada “tendo em conta a sua situação clínica”, ao nível do transporte, isolamento e diagnóstico.

5. Como é feito o teste ao Covid-19?

O teste é feito a partir de amostras do trato respiratório – com uma zaragatoa – e também de sangue, fezes ou urina. Pode ser feito em casa, se os sintomas são leves, ou num hospital ou centro de saúde. Em laboratório, é feito um teste chamado PCR ou, em português, RCP (Reação em Cadeia da Polimerase). A partir do material genético, é possível identificar o genoma do vírus.

Toda a evidência científica indica que na ausência de sintomas, o teste não é capaz de detetar a presença do vírus no organismo humano.

6. E se estiver doente?

Ainda não existe uma vacina e a DGS explica que o tratamento para a infeção “é dirigido aos sinais e sintomas apresentados”. Ou seja, o próprio sistema imunitário é que acaba por encontrar formas de eliminar o vírus do organismo.

Cerca de 80% das pessoas recupera da doença sem qualquer tratamento especial e, de acordo com a contabilidade de serviços de saúde dos países afetados, 94% das pessoas cujos casos foram resolvidos estão de boa saúde.

As pessoas gravemente doentes recebem suporte de vida. Como uma vacina ainda deve demorar vários meses, há tratamentos específicos em investigação e que vão ser testados clinicamente.

7. Como é que posso ser dado como curado?

A OMS indica que devem ser recolhidas duas amostras do trato respiratório do doente, separadas por pelo menos 24 horas. Ambas devem ser negativas.