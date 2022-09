Médico esteve 556 horas de prevenção num mês

O diretor do serviço de Urgências do hospital de Faro esteve de prevenção 556 horas (o correspondente a mais de 23 dias completos) no mês de junho do ano passado. Esta disponibilidade permitiu que, no final do mês, acrescentasse mais 11 500 € ao ordenado habitual. Como nesse mesmo mês lhe foi pago, também, o subsídio de férias, o médico recebeu cerca de 19 600 € brutos (perto de 11 mil € limpos).

A situação foi conhecida, esta semana, entre os profissionais de saúde da unidade algarvia, e gerou uma forte contestação interna. Ao Expresso, um médico, igualmente diretor de serviço, considerou o caso “vergonhoso”, acrescentando que o diretor do serviço de Urgência “pouca atividade clínica faz” e que as horas que apresenta de prevenção “servem apenas para preencher as falhas que existem das escalas” das Urgências. Este não terá sido o único mês em que o médico apresentou um número 'anormal' de horas de prevenção.

