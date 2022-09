Governo foi poupado na crise do Coronavírus. Até quando?

PSD, CDS e Iniciativa Liberal desafiaram várias vezes António Costa a clarificar alegados problemas e falhas na resposta à epidemia do Covid-19. O líder socialista comprometeu-se com o plano e recusou qualquer sinal de “otimismo” exagerado. No futuro, se a resposta falhar, a direita vai recordar este debate

A direita (com a exceção de André Ventura) apareceu no debate quinzenal disposta a não fazer política em torno da crise do novo coronavírus. Rui Rio, Telmo Correia, líder parlamentar do CDS, e João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, foram a jogo e fizeram perguntas, nomeadamente sobre as contradições de Marta Temido e entre Governo e a Direção-Geral de Saúde, questionaram as alegadas falhas na linha Saúde24, a efetiva preparação do Serviço Nacional de Saúde, hospitais incluídos, e o controlo (ou falta dele) nos aeroportos. Mas recusaram apontar dedos. Este é o tempo do Governo lidar com o problema e não para aproveitamentos políticos, pareceram sugerir os três. Se o Governo falhar, aí, a estratégia será outra: uma vez assumido e reiterado o plano, as responsabilidades terão de ser assacadas.

