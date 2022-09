PSD vai chumbar Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional

O nome de Vitalino Canas não vai passar no Parlamento. O voto de uma larga maioria de deputados do PSD era indispensável para que o ex-deputado e antigo porta-voz nacional do PS quando José Sócrates era primeiro-ministro fosse aprovado por maioria de dois terços, como a lei obriga. Mas Rui Rio já tomou uma decisão: Canas será chumbado para o Tribunal Constitucional.

Em declarações ao Expresso, fonte oficial do gabinete de Rui Rio explica que “existe uma perceção de que a maioria dos deputados do PSD não estão confortáveis com o nome da Vitalino Canas, proposto pelo Partido Socialistas”, dando como mais de expectável o voto contra neste caso. Tudo está em aberto em relação a outro dos candidatos apontados ao Tribunal Constitucional, o juiz António Clemente Lima.

