Alcochete “jamais”? Há dez anos esteve para acontecer (e há quem defenda o regresso da ideia)

A expressão entrou diretamente para a memória e o vocabulário político português: em Alcochete, “jamais” - em francês - se construiria um aeroporto, chegou a garantir o ministro socialista Mário Lino, para quem a Margem Sul era um “deserto”. Mas a teoria não durou muito tempo: Alcochete acabaria por ser apresentada pelo mesmo Governo como a solução mais adequada e acaba agora de ser ressuscitada, numa altura em que o Executivo de António Costa já dá por certo que a opção do Montijo é mesmo a única alternativa.

Mas afinal, quem defendeu - e, agora em 2020, quem defende - Alcochete? A construção de um novo aeroporto no Campo de Tiro daquele concelho já está “estudada” e não tem de ser “mais lenta” do que o Montijo, como argumentava, ainda este fim de semana, Catarina Martins? O PSD está fechado a essa ideia? E porque é que a solução de Alcochete caiu no tempo de José Sócrates, tendo parecido, durante anos, enterrada?

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.