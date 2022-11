Coronavírus. União Europeia envia dois aviões a Wuhan para repatriar cidadãos e pico do surto dentro de uma semana

À medida que o surto se intensifica, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil foi ativado após um pedido da França”, informa o serviço de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia numa publicação feita na rede social Twitter. Este serviço precisa que "dois aviões serão mobilizados via UE para repatriar cidadãos na área de Wuhan para a Europa".

Já esta terça-feira, a Comissão Europeia tinha admitido disponibilizar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, usado para catástrofes naturais, para possibilitar o repatriamento de cidadãos da UE na China. Com a ativação deste mecanismo, Bruxelas fornece apoio logístico e financeiro para o repatriamento dos cidadãos europeus. Outros Estados-membros, entre os quais Portugal, já equacionaram recorrer ao repatriamento de cidadãos que se encontram em Wuhan.

