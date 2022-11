O que se passou no país e no mundo

Rui Pinto, o whistleblower dos Football Leaks, foi nomeado como a fonte por detrás dos Luanda Leaks, uma exposição global sobre o saque da riqueza de Angola pela mulher mais rica de África e pela sua família.

Liderado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICIJ, e com a participação de 36 órgãos de comunicação social em 20 países, incluindo o Expresso e a SIC em Portugal, o Luanda Leaks revelou como Isabel dos Santos acumulou uma fortuna de mais de dois mil milhões de dólares.

