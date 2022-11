‘Impeachment’. Trump acompanha em Davos o início do seu julgamento no Senado

Mesmo com um desfecho que se adivinha à partida, Donald Trump já não se livra da nota biográfica: ele é o quarto de um total de 45 Presidentes dos EUA a enfrentar a possibilidade de ser deposto num processo de ‘impeachment’. O julgamento político no Senado, a derradeira e mais emotiva fase da destituição presidencial, começa esta terça-feira. Mas desde o final do ano passado que Trump tem carimbado o acesso ao clube restrito do ‘impeachment’, ao lado de Andrew Johnson, no século XIX, Richard Nixon, em 1974, e Bill Clinton, no final dos anos 1990.

Em bom rigor, Nixon é um membro ‘rebelde’ deste clube, uma vez que renunciou ao cargo presidencial antes de o processo de destituição poder avançar. Nos outros dois casos, o processo terminou sem a deposição presidencial. E tudo parece indicar que com Trump acontecerá o mesmo, ainda que sobre ele pendam duas acusações formais, uma de abuso de poder e uma outra de obstrução à ação do Congresso.

