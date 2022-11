Vem aí uma injeção única de €1,4 mil milhões no Novo Banco? Saiba tudo o que está em causa

O Novo Banco continua a pesar nas contas públicas. Não é uma surpresa. Afinal, há, desde 2017, um acordo que assegura que, até 2026, vão continuar a haver pagamentos à instituição financeira sempre que um conjunto de créditos e outros ativos, como imóveis, causar perdas. Só que o Governo e o Banco de Portugal, através do Fundo de Resolução, bem como a Lone Star, que é dona da maioria do capital do banco, querem acabar com essa possibilidade de pagamentos durante mais seis anos, como o Expresso adiantou em novembro.

Para isso, é preciso antecipar o encargo. É esse custo que é noticiado esta sexta-feira pelo "Público": 1,4 mil milhões de euros. Uma despesa que, a concretizar-se poderá colocar em causa o excedente orçamental anunciado por Mário Centeno para 2020 (que, no entanto, poderá ser uma realidade já este ano).

