Republicanos acusados de “seguir Trump até à valeta”. Trump compara-se a Jesus Cristo

Ver a Câmara dos Representantes aprovar a destituição de Donald Trump, apesar de não haver quase qualquer hipótese de que o impeachment venha a ser aprovado pelo Senado, foi um momento histórico. É apenas a terceira vez na História dos Estados Unidos que um Presidente é “julgado” pelos representantes da Nação. Falta agora a segunda parte do julgamento, no Senado, onde Trump tem uma maioria de sete e são precisos dois terços dos membros desta Câmara Alta para o condenar. O voto da Câmara dos Representantes é mais ou menos como ver um miúdo que sempre maltratou os colegas no recreio levar um soco. É momentaneamente embaraçoso, mas não o vai derrubar.

"Quando Jesus foi falsamente acusado de traição, Pôncio Pilatos deu a Jesus a oportunidade de enfrentar os seus acusadores”. A frase é do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que na quarta-feira à noite foi “condenado” pelos seus pecados - note-se que foi pelos seus e não pelos pecados da Humanidade. Primeira diferença que sobressai entre Donald Trump e o filho de Deus. Mas que Trump tem de si mesmo uma concepção messiânica não é novidade. Talvez seja mais estranho os humanos comuns seguirem o seu raciocínio. O congressista da Geórgia Barry Loudermilk argumentou que “Pilatos concedeu mais direitos a Jesus do que os democratas concederam a este presidente neste processo”. Outros legisladores republicanos ​​compararam o impeachment ao ataque de Pearl Harbour ou os julgamentos de bruxas de Salem. Tudo vai bem na América.

