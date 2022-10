Rio, Montenegro e Pinto Luz alinhados na rejeição do Orçamento (o problema é a poncha)

Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz estão de acordo: a proposta de Orçamento do Estado para 2020 não serve os interesses do país. Dos três, só Montenegro disse claramente ao que vem e, por ele, o PSD não tem alternativa a não ser chumbar o documento. Mas também Rui Rio e Miguel Pinto Luz já deram sinais de que a rejeição das contas de Mário Centeno é inevitável.

O líder do PSD, aliás, foi particularmente crítico. Na terça-feira, à margem de uma ação de campanha em Oeiras, Rio defendeu que era “absolutamente evidente” que a proposta de Orçamento do Estado para 2020 aumenta a carga fiscal e, como tal, não podia subscrever esse caminho. Esta noite, o presidente social-democrata estará com os deputados do partido para mais um jantar do grupo parlamentar e já prometeu analisar, em detalhe, a proposta do Orçamento. À hora de publicação deste artigo, Rio está a ser recebido no Palácio de Belém por Marcelo Rebelo de Sousa, onde deverá reforçar a posição do partido.

