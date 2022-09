Acordo sobre salário mínimo é “improvável”

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, deixou o aviso na semana passada, logo na primeira reunião da concertação social para discutir o aumento do salário mínimo para o próximo ano: o Governo privilegia um consenso, mas, caso não consiga alcançá-lo, avançará na mesma com o aumento do salário mínimo. Ou seja, cumprirá o seu papel fixando o valor para o próximo ano. E, tudo indica que a última palavra caberá mesmo ao Executivo de António Costa.

Na reunião da concertação social agendada para esta quarta-feira de manhã, pode não haver acordo sobre o tema. Aliás, João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), considera mesmo “improvável” a possibilidade de alcançar um entendimento em torno da subida da remuneração mínima garantida já em janeiro.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).