Prémio Sakharov para Lula longe de gerar consenso. PS evita comentar

A última reunião de eurodeputados do Grupo da Esquerda Unitária (GUE) deixou claro que não será fácil colocar o nome de Lula da Silva na lista final de candidatos ao Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. Vários deputados, incluindo Marisa Matias, consideram que é preciso trabalhar num acordo com os Socialistas e Democratas (S&D) e com os Verdes para garantir que o nome não fica pelo caminho.

Se o nome for proposto formalmente só pelo GUE, tem mais dificuldade em chegar à “shortlist”, e se isso acontecer a eurodeputada do Bloco considera que podem estar a “enfraquecer a luta política” de um dos rostos do Partido Trabalhista no Brasil.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).