A misteriosa Yupido publicou contas: sem vendas, vale 29 mil milhões de euros e tem 175 trabalhadores

Lembra-se da Yupido? Há dois anos foi empresa-sensação, quando se soube que esta sociedade, fundada no verão de 2015, se tinha convertido numa das maiores empresas do país, com mais capitais próprios que as gigantes da bolsa portuguesa, como a EDP, a Galp ou a Jerónimo Martins. Ora, dois anos volvidos, não há rasto da plataforma tecnológica anunciada pelos jovens portugueses que a criaram… mas a empresa acaba de publicar as suas contas do ano 2018.

A Yupido já tinha contas publicadas para o exercício de 2016, mas não divulgou os resultados de 2017. As contas de 2018, que o Expresso consultou através de um relatório de crédito da Informa D&B, revelam que no final do ano passado a Yupido somava um ativo de 28,77 mil milhões de euros. Isso mesmo, cerca de 14% do Produto Interno Bruto (PIB) português.