Ursula preferiu Elisa para comissária. Costa validou e espera pasta de relevo

António Costa e Ursula von der Leyen chegaram por consenso à escolha de Elisa Ferreira como próxima representante de Portugal na Comissão Europeia (CE). A futura presidente da CE entrevistou os dois nomes indicados pelo governo português, e nas conversas subsequentes que manteve com o primeiro-ministro sinalizou a preferência pela atual vice-presidente do Banco de Portugal — uma opção que António Costa validou, no pressuposto de que Portugal terá uma pasta que encaixe no perfil de Elisa Ferreira, especialista em economia e finanças.

Lisboa ainda nada sabe sobre qual será o pelouro da futura comissária portuguesa, mas a expectativa está em alta. O Governo, sabe o Expresso, tem a perspetiva de que “Portugal terá uma pasta de relevo na futura Comissão”, conforme confessou uma fonte conhecedora do processo.