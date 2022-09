Sem preocupações: 10 hotéis no Algarve com “Tudo Incluído”

Aproveitar ao máximo com o mínimo de esforço: desfrutar do tempo de lazer sem o gastar com tarefas rotineiras e desnecessárias. Pensados para férias relaxadas em família, sem pensar em nada, nem na hora das refeições, estes hotéis oferecem uma estadia “All Inclusive”, sem descurar qualidade e serviço. Das refeições aos snacks, das bebidas ao wi-fi, da diversão dos mais pequenos ao descanso dos adultos, está tudo incluído. Basta mostrar a pulseira colorida…

É o primeiro hotel de cinco estrelas no Algarve a funcionar exclusivamente em regime “Tudo Incluído” (All Inclusive). Com 551 quartos e suítes, ocupa 12 mil metros quadrados, a 10 minutos a pé da praia dos Três Irmãos. Tem seis piscinas, um Kids Club para crianças dos quatro aos 12 anos e uma sala exclusiva para bebés. O programa de atividades inclui oficinas de arte e atividades ao ar livre, como escalada, minigolfe ou desportos aquáticos, além de um buffet só para os mais pequenos, com serviço permanente para almoços e jantares. Tendo em conta o ambiente familiar existem vários quartos comunicantes, mas as suítes do piso térreo permitem, graças ao sofá-cama, acolher até duas crianças. Pode ainda requerer, sem custos adicionais, berços e banheiras portáteis para bebés. Aceda a todas as refeições e snacks, nos três restaurantes do resort (buffet, italiano e grelhados) com a emblemática pulseira colorida, bem como às bebidas nacionais servidas nos três bares. A tarifa diária começa em €167, para um mínimo de quatro noites.

Avenida V3, Alvor. Tel. 282 248 700